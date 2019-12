Andebol

Andebol Feminino: Angola terminou no 15° lugar do Mundial

Morten Soubak, seleccionador de Angola CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Texto por: Marco Martins

Chegou ao fim a participação da Selecção Angolana no Campeonato do Mundo de Andebol feminino. Angola acabou no 15° lugar na prova que decorreu no Japão.