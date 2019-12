Mais de 70 soldados mortos em ataque no Níger

Soldados do exército do Níger. Imagem de arquivo

Pelo menos 71 soldados nigerinos morreram, 12 ficaram feridos e vários estão desaparecidos num ataque a uma base militar em Inates, no oeste do Níger, perto da fronteira com o Mali, na noite desta terça-feira.

É a investida mais mortífera no Níger desde o início da ofensiva contra os grupos jihadistas na região em 2015. De acordo com o ministério da Defesa nigerino, o ataque de terça-feira foi feito por “várias centenas” de combatentes, durou três horas e foi "de uma rara violência" com fogo de artilharia e bombistas suicidas.

O ataque aconteceu dias antes de uma cimeira entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, e os líderes de cinco países da força conjunta G5 Sahel, prevista para a próxima segunda-feira. Depois do ataque, Emmanuel Macron anunciou que vai adiar para o início de 2020 a cimeira com os homólogos do Mali, Burkina Faso, Níger, Chade e Mauritânia dedicada à força conjunta do G5 Sahel e à Operação Barkhane que conta com 4500 militares franceses no combate ao terrorismo islâmico e que é cada vez mais contestada.

O ataque no Níger é mais um nesta região onde os grupos islamistas se mostram cada vez mais aguerridos apesar da presença de militares franceses da força antiterrorista Barkhane e da força conjunta do G5 Sahel. Nos últimos meses, o Mali sofreu uma série de ataques mortíferos com a morte de mais de 140 soldados. O Burkina Faso também perdeu 24 militares em Agosto num assalto contra a base de Koutougou, perto da fronteira maliana.