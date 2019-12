Abdelmadjid Tebboune eleito presidente da Argélia contestado pela população

Abdelmadjid Tebboune, de 74 anos e ex-chefe do governo de Bouteflika foi ontem eleito presidente da Argélia, com 58,1% de votos, num escrutínio marcado por uma abstenção recorde de quase 60%, que decorreu num contexto de contestação e que todas as sextas-feiras desde fevereiro faz desfilar milhares de pessoas em todo o país.

Publicidade Continuar a ler

Mal foi anunciada a eleição pela Autoridade nacional de eleições de Abdelmadjid Tebboune, logo na primeira volta das eleições presidenciais de ontem na Argélia a população saiu à rua para denunciar um escrutínio truncado.

Tebboune, ganhou, com 58,15%, dos votos estas presidenciais argelinas que contaram com 4 outros candidatos, mas por apenas de cerca de 40% do eleitorado que durante a campanha apelou ao boicote do escrutínio.

Esta manhã uma maré humana invadiu o centro da capital, Argel, para denunciar uma eleição truncada. Os manifestantes gritavam slogans como "Tebboune o teu mandato é um nado morto ou o vosso presidente não me representa".

Estas manifestações que têm acontecido todas as sextas-feiras são organizadas pelo movimento de contestação popular, Hibrak, vêem denunciando o sistema corrupto do deposto presidente Bouteflika.

Presidente eleito Tebboune pertence ao sistema corrupto Bouteflika

Os manifestantes consideram que o presidente agora eleito, Tebboune, é também um corrupto que pertenceu ao sistema de Bouteflika e tido igualmente como sendo o apoiado pelo todo poderoso exército argelino que controla o país.

Tebboune, de 74 anos, é antigo primeiro ministro e ex-ministro de Bouteflika, ganhou frente Ali Benflis, também antigo primeiro minsitro, Azzedine Mihoubi, ex ministro da Cultura, Abdelkader Bengrine, ex-Ministro do Turismo e Abdelaziz Belaide, ex membro da Frente de Libertação Nacional, partido no poder.

Em matéria de reacções, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse numa conferência de imprensa em Bruxelas, ter registado que Abdelmadjid Tebboune ganhou a eleição presidencial argelina logo na primeira volta insistindo no diálogo que deve ser aberto entre as autoridades e a população".