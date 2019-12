Costa do Marfim

Macron confirma na Costa do Marfim fim do franco CFA e visita Níger

Presidentes francês Macron e marfinense Ouattara ladeados de suas esposas na visita a Costa do Marfim LUDOVIC MARIN / AFP

Texto por: João Matos

Costa do marfim, depois de ter confirmado o fim do franco CFA, símbolo da Françáfrica, o presidente francês, Macron, visita a capital rebelde, Bouaké, onde foi recebido pelo seu homólogo Ouatarra e milhares de marfinenses, última etapa da sua visita a esse país. Macron prosseguirá depois o seu périplo africano no Níger.