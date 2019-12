Natal de reconciliação familiar e societal na África Lusófona

O Natal é a festa da família em todos os países africanos de língua portuguesa. Em São Tomé e Príncipe está a ser celebrado num clima de paz. Em Cabo Verde, apela-se à união, na Guiné Bissau, famílias se juntam na paz e em Moçambique, quer-se um país de solidariedade.

Publicidade Continuar a ler

Na missa realizada na Sé Catedral na cidade de São Tomé na passagem de 24 para 25, Dom Manuel António, bispo da diocese de São Tomé e Príncipe sublinhou a necessidade dos santomenses se reconciliarem.

Nos mercados os santomenses encontram todos ingredientes para confeção de pratos típicos neste Natal como o calulu feito a base de folhas das plantas tradicionais e medicinais.

Apesar da crise financeira, consideram que o mercado está suficientemente abastecido.

Maximino Carlos, correspondente da RFI, em São Tomé.

Maximino Carlos, correspondente, em S. Tomé e Príncipe

Por seu lado, em Cabo Verde, o primeiro ministro cabo verdiano, Ulisses Correia e Silva endereçou à população a sua tradicional mensagem de Natal, com um apelo à uniao como condiçao para favorecer o desenvolvimento do país.

Mais pormenores com Odair Santos.

Odair Santos, correspondente, em Cabo Verde

Na Guiné-Bissau, este ano o Natal tem uma tonalidade política a poucos dias da segunda volta das presidenciais entre Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embalo.

Como é habitual muitas famílias se juntaram, com muita gente emigrada a vir ao país, mas também muita gente chegou do estrangeiro para se juntar à campanha eleitoral que está na reta final.

Mussa Baldé, nosso correspondente, em Bissau.

Mussa Baldé, correspondente, em Bissau

Enfim, em Moçambique, para o presidente Filipe Nyusi, a celebração do Natal e do dia da família acontece, este ano, num contexto em que todos os cidadãos são chamados à assumir com fé, o papel que lhes cabe na edificação de uma sociedade de fraternidade, solidariedade e paz.

Orfeu Lisboa, correspondente, em Maputo

Mais pormenores com Orfeu Lisboa, em Maputo.