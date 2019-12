PGR desafia filhos do antigo Presidente a apresentarem "provas" sobre perseguições

O Procurador-Geral da República angolano desafiou os filhos do antigo Presidente José Eduardo dos Santos para apresentarem queixas, "com provas fundamentadas", sobre alegadas perseguições e ameaças de que dizem ser alvo em Angola.

Questionado se as denúncias apresentadas pelos filhos de José Eduardo dos Santos "são infundadas", Hélder Pitta Grós considerou que "não apresentam qualquer prova" para o devido acompanhamento.

O procurador-geral da República afirma que "eles [os filhos do antigo Presidente angolano] é que têm que ser mais concretos e dizer qual o tipo de perseguição que existe. Não podemos abrir processos sob coisas muito abstractas".

"Como posso avaliar, se as denúncias são infundadas, se a pessoa que as apresenta, não apresenta qualquer prova e nenhuma ponta do iceberg para podermos trabalhar", questionou o PGR à margem de cerimónia de posse de 70 novos subprocuradores-gerais da República.

O Bureau Político do MPLA aprovou em Maio o afastamento de Welwitschia dos Santos de membro do comité central do partido no poder e a suspensão da condição de militante durante dois anos.