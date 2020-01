G5-Sahel

Cimeira em França sobre terrorismo no Sahel

Soldado nigerino a olhar para as sepulturas de militares mortos num ataque jihadista a 10 de Dezembro de 2019. Níger. Boureima HAMA / AFP

Texto por: RFI

Esta segunda-feira, na cidade francesa de Pau, realiza-se a cimeira do grupo G5-Sahel numa altura em que a presença francesa na região tem vindo a ser contestada e em que os ataques jihadistas se têm reforçado. Os líderes do Chade, Níger, Burkina-Faso, Mali e Mauritânia reúnem-se com o presidente francês Emmanuel Macron e com os líderes da ONU, da União Europeia e da União Africana.