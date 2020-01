LÍBIA

Conflito na Líbia transita da Rússia para a Alemanha

Conferência de imprensa dos chefes da diplomcia da Turquia, Mevlut Cavusoglu e da Rússia, Serguei Lavrov, após encontros com os dois principais actores do conflito líbio, Fayez al-Sarraj e o marechal Khalifa Haftar, em Moscovo, a 13 de Janeiro de 2020. Pavel Golovkin / Pool via REUTERS

Texto por: RFI

O marechal Haftar, homem forte do leste líbio, deixou hoje Moscovo sem assinar o cessar-fogo, negociado por russos e turcos, que o líder do governo reconhecido pela comunidade internacional Sarraj tinha assinado na segunda-feira na capital da Rússia. A Alemanha acolhe no domingo nova reunião sobre a crise líbia.