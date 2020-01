Saúde

Cimeira no Togo sobre medicamentos falsificados e fora de prazo

A OMS estima que 30 a 60% dos medicamentos comercializados em África são falsificações provenientes principalmente da China e da Índia. AFP

Texto por: Liliana Henriques

Hoje e amanhã decorre em Lomé, capital do Togo, uma cimeira sobre a problemática dos medicamentos falsificados e fora de prazo em África. Neste encontro que contará com a presença do Director-geral da OMS, 7 chefes de Estado (Togo, Congo-Brazzaville, Uganda, Níger, Senegal, Gana e Gâmbia) vão assinar a chamada "Iniciativa de Lomé", um acordo criminalizando o tráfico de medicamentos falsificados. De acordo com a OMS, o tráfico de medicamentos "falsificados ou de qualidade inferior" é responsável de mais de 100 mil mortos por ano só no continente africano.