Novas instalações em Dacar para ter acesso à África Ocidental

Portugal acaba de inaugurar em Dacar as suas novas instalações da Embaixada no Senegal, na presença de todos os embaixadores dos países lusófonos representados no país e da União Europeia.

Álvaro Mendonça e Moura, secretário-geral do Ministério português dos Negócios Estrangeiros, ao microfone de Cândido Camará, enfatizou que através de Dacar, Lisboa pretende ter acesso à região da África Ocidental: “Fizemos um enorme esforço para termos uma presença mais operacional e mais digna aqui no Senegal. (…) além do desejo de reforçar as relações bilaterais com o Senegal e através do Senegal com todo o conjunto de África Ocidental”.

Sobre o ensino e presença da língua portuguesa no país, Álvaro Mendonça e Moura respondeu: “esse é um aspecto vital! Para nós a questão da língua é central para a nossa política externa e para a dos países da CPLP. Vejo com grande sucesso o desenvolvimento do número de estudantes de português aqui no Senegal. É notável! Nos vários níveis de ensino. A nossa intenção é continuar e reforçar esse esforço. É uma língua incontornável, cada vez mais importante a nível global, basta olhar para as projecções mundiais dos países de língua portuguesa.”