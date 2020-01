Cabo Verde

Cabo Verde lança privatização dos portos no 1° semestre de 2020

Panorama da Avenida marginal da cidade da Praia, Cabo Verde. JOHN WESSELS / AFP

Texto por: RFI

Os portos de Cabo Verde e os serviços portuários vão ser privatizados com o processo a ser lançado até fins deste semestre e começo do próximo. Esta é uma garantia dado pelo ministro da Economia marítima segundo a qual o Governo tem estado em conversações com vários países para se encontrar o parceiro estratégico.