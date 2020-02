Moçambique

Garimpeiros morrem soterrados numa mina de Manica em Moçambique

10 pessoas morreram e várias continuam soterradas no desabamento de uma mina artesanal de extracção de ouro, em Penhalonga, Manica, centro de Moçambique, 31 de Janeiro de 2020. ANDRÉ CATUEIRA/LUSA

Texto por: RFI

Em Moçambique, dez garimpeiros, entre os quais nove moçambicanos e um zimbabuéano, morreram soterrados no desabamento de uma mina de ouro clandestina, no distrito de Manica, no centro do país. A governadora de Manica, Francisca Tomás, apelou aos jovens para não arriscarem as vidas nas minas.