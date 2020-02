África do Sul

África do Sul: Mandado de detenção contra Jacob Zuma

Tribunal de Pietermaritzburg, África do Sul. 4 de Feveiro de 2020. Kim LUDBROOK / POOL / AFP

Texto por: Mariamo Hassamo

Na África do Sul, o tribunal de Pietermaritzburg emitiu um mandado de captura contra o ex-Presidente Jacob Zuma, com efeito diferido. Depois de o antigo presidente sul-africano não ter comparecido, esta terça-feira, à barra do tribunal, onde devia começar a ser julgado por corrupção, a juíza Dhaya Pillay optou por emitir um mandado de prisão suspensa com efeito a partir de 6 de Maio.