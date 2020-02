UNIÃO AFRICANA

Lusófonos preparam cimeira da União Africana

Sede da União Africana em Addis Abeba RFI/Miguel Martins

Texto por: Miguel Martins

Os chefes das diplomacias dos 55 países membros da União Africana encerravam hoje em Addis Abeba os trabalhos do Conselho executivo da organização, um órgão que prepara a cimeira de chefes de Estado que arranca neste domingo. "Fazer silenciar as armas por forma a garantir o desenvolvimento de África" é o mote do encontro, preparado pois, também, activamente pelos diplomatas lusófonos.