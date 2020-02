Política/Camarões

Camarões: eleições legislativas e municipais ensombradas por conflitos

O Presidente dos Camarões, Paul Biya . LUDOVIC MARIN / AFP

Texto por: RFI

Com em pano de fundo os conflitos, no oeste contra os separatistas anglófonos e no extremo norte do país assolado pelos jiadistas do Boko Haram, os camaroneses votaram neste domingo para eleger os seus deputados e vereadores. Marcados por uma fraca afluência às mesas de voto, dos dois escrutínios,o legislativo deveria consolidar a base política do Presidente Paul Bya e do seu partido, RDCP ( União Democrática do Povo Camaronês).