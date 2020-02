UNIÃO AFRICANA

Família africana despede-se de Addis Abeba

Sede da União Africana em Addis Abeba RFI/Miguel Martins

Texto por: Miguel Martins

Chega ao fim nesta segunda-feira a Cimeira da União Africana de Addis Abeba com os tradicionais discursos de encerramento. Tratam-se das alocuções do novo presidente da União, o sul-africano Cyril Ramaphosa, e o presidente da Comissão, o chadiano Moussa Faki Mahamat, a determinação em silenciar as armas deve ser a tónica dominante.