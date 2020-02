Paris agrava pena de Teodorin Obiang

O recurso interposto por pelo vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodorín Obiang, no processo dos bens mal adquiridos em França foi esta segunda-feira rejeitado pelo juiz do tribunal de recurso de Paris. A pena foi agravada, a multa de 30 milhões de euros passou a ser efectiva.

O filho do Presidente Teodoro Obiang, à frente do governo do país há quatro décadas foi condenado a três anos de prisão e a uma multa de 30 milhões de euros por branqueamento de capitais e má gestão de fundos públicos.

"Trata-se de uma sentença histórica", afirma o advogado da organização Transparência Internacional, William Bourdon.

" A sentença é de três anos de prisão suspensa, e 30 milhões de euros de multa efectiva. Além da confiscação de bens mal-adquiridos de um valor, inédito na história da justiça francesa, isto é 150 milhões", declarou.

A fortuna de Teodorin Obiang é estimada em centenas de milhões de dólares; casas, carros, obras de arte e objectos que valem muitos milhões de euros. Por não esconder a fortuna, o político de 40 anos é conhecido como um dos "playboys de África".

As investigações em França à volta do vice-presidente da Guiné Equatorial foram lançadas pela Sherpa e pela Transparência Internacional.

Entre 2004 e 2011, o ministério das Finanças da Guiné Equatorial transferiu para a conta privada do filho do Presidente 110 milhões de euros. Antes de ser vice-presidente em Malabo, Teodorin esteve à frente do ministério da Agricultura, com um salário anual de 75 mil dólares – um montante que nunca não permitiria ter a vida multimilionária que exibe.

Desde o início da investigação, Teodorin Obiang tentou várias vezes fugir do sistema judiciário francês. Para travar as autoridades de Paris, Malabo decretou como residência diplomática a propriedade privada de Obiang na capital francesa e nomeou-o vice-presidente para lhe dar protecção diplomática.

A Guiné Equatorial é considerada pelas organizações internacionais de direitos humanos como um dos países mais corruptos e repressivos do mundo, com acusações de prisões arbitrárias, tortura de opositores e denuncias de repetidas fraudes eleitorais.

