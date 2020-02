Sudão

Sudão entrega al-Bashir ao TPI

O antigo Presidente sudanês, Omar el-Béchir, no tribunal de Cartun. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Texto por: Lígia ANJOS

"Todas as pessoas acusadas pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) devem responder às acusações", afirmou esta terça-feira Mohamed al-Taayichi, membro do Conselho Soberano do Sudão.