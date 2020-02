TOGO

Togo: fim de campanha para presidenciais

Uma agente eleitoral ostenta um boletim de voto relativo às eleições presidenciais de 22 de Fevereiro de 2020 no Togo. PIUS UTOMI EKPEI / AFP

No Togo cai hoje o pano sobre a campanha eleitoral, os eleitores deste país francófono da África ocidental votam no sábado para a primeira volta das eleições presidenciais. Pela primeira vez a oposição poderá votar, mas poucos foram os eleitores no estrangeiro a obter a respectiva autorização.