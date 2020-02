Togo

Togo: Comissão Eleitoral aponta vitória de Faure Gnassingbé

Contagem dos votos em Lomé, no Togo. 22 de Fevereiro de 2020. YANICK FOLLY / AFP

Texto por: Carina Branco com AFP

A Comissão Eleitoral do Togo anunciou, este domingo à noite, a vitória do presidente cessante, Faure Gnassingbé, com 72,36% dos votos nas eleições presidenciais, muito à frente do candidato da oposição Agbéyomé Kodjo, com 18,37% dos votos. O terceiro candidato mais votado, Jean-Pierre Fabre, teria obtido 4,35%. Agbéyomé Kodjo denuncia fraude eleitoral e reivindica também a vitória.