EGIPTO

Egipto despediu-se de Hosni Mubarak

Funeral de Hosni Mubarak na Mesquita Mosheer no Cairo a 26 de Fevereiro de 2020. AFP

Texto por: Miguel Martins

Foi a sepultar no Cairo o antigo presidente egípcio Hosni Mubarak nesta quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2020. A cerimónia contou com honras militares no dia seguinte à sua morte com 91 anos de idade num hospital, ele deverá ser sepultado na sepultura familiar de Heliopolis, no leste da capital.