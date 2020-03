Senegal

Senegal toma medidas de prevenção contra coronavírus

Áudio 01:18

Aeroporto de Dacar fecha as suas porta a voos provenientes de certos países europeus e magrebinos. AFP

Texto por: Cândido Camará

O Senegal, país de África do Oeste onde se regista maior prevalência de casos confirmados de coronavírus, com 27 pessoas infectadas até ao dia de ontem, anunciou nesta Segunda-feira a suspensão das suas ligações aéreas com a França, Itália e cinco outros países da Europa e norte da África para estancar o alastramento da pandemia no seu território.