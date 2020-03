Futebol: Girabola à porta fechada, Moçambola suspenso

© Action Images via Reuters - Jason Cairnduff

Quase todos os campeonatos europeus estão suspensos por causa do coronavírus, enquanto na África Lusófona, o Girabola fechou as portas ao público e o Moçambola foi adiado.

A Federação Angolana de Futebol decidiu que todos os jogos oficiais e treinos vão se realizar à porta fechada, isto por causa da propagação da Covid-19.

Recorde-se que ainda faltam seis jornadas para o fim do campeonato angolano de futebol, o Girabola, e que a Taça de Angola está nas meias-finais.

Moçambola nem começou

O campeonato moçambicano de futebol, o Moçambola, foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada pela Liga Moçambicana de Futebol.

Ainda não foi anunciada a nova data para o arranque da edição 2020 do Moçambola, no entanto uma nova reunião está prevista a 30 de Março para avaliar a evolução do Covid-19.

De notar que o Moçambola, que vai contar com 26 jornadas, deveria arrancar a 4 de Abril.

