Guiné Conacri: referendo constitucional e legislativas marcados por incidentes

O Presidente da Guiné Conacri,Alpha Condé, suspeitado pela oposição de querer candidatar-se a um terceiro mandato em 2020. PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

Texto por: RFI

Referendo constitucional na Guiné Conacri caracterizado por incidentes, com ataques à mesas de voto, material eleitoral incendiado, assim como confrontos entre forças da ordem e opositores. A violência marcou Domingo o país da África ocidental, onde, além do citado referendo, decorria igualmente o escrutínio para as eleições legislativas. A oposição boicotou os dois escrutínios e acusou o Presidente Alhpa Condé de forjar um caminho, para um terceiro mandato, não previsto pela actual Constituição.