#coronavírus

Covid-19: Senegal tem mais de uma centena de casos

Policia numa feira em Dacar, no Senegal. 24 de Março de 2020. AFP - SEYLLOU

Texto por: Cândido Camará

A pandemia do novo coronavírus representa 105 casos no Senegal, de acordo com o ministério de Saúde. Nove já estão curados e 96 encontram-se em tratamento. Até agora não há vítimas mortais.