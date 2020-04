Coronavírus

Macky Sall defende o perdão da dívida africana

Presidente do Senegal, Macky Sall. RFI

Texto por: RFI

Em entrevista à RFI e France 24, o Presidente do Senegal, Macky Sall, defendeu a importância de se pôr em prática o perdão das dívidas africanas, numa altura em que o covid-19 arrasta as economias do continente para uma crise sem precedentes.