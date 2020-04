Burundi: arranque da campanha eleitoral sem restrições face ao Covid-19

O líder da oposição Agathon Rwasa (esq) e o general Évariste Ndayishimiyé (dir) delfim do actual Presidente Pierre Nkurunziza e candidato do partido no poder CNDD-FDD, são os favoritos na eleikção presidencial de 20 de maio 2020 no Burundi.

No Burundi mau grado a pandemia de Covid-19, que oficialmente causou 1 morto em 15 casos positivos, começou esta segunda-feira a campanha eleitoral para o triplo escrutínio de 20 de maio: eleição presidencial, de deputados e de conselheiros comunais.

A Comissão Nacional Eleitoral Independente - CENI - forneceu apenas baldes de água e sabão, para que os particpantes nos comícios lavem as mãos.

Sete candidatos disputam a eleição presidencial, entre os quais o ultra-favorito é o general Évariste Ndayishimié, que representa o partido no poder o Conselho Nacional para a Defesa da Democracia - Forças de Defesa da Democracia - CNDD-FDD - e é o delfim do actual Presidente Pierre Nkurunziza, há 15 anos no poder.

O seu principal adversário é o líder histórico da antiga rebelião hutu Forças Nacionais de Libertação - FNL - Agathon Rwasa, candidato pelo Conselho Nacional para a Liberdade - CNL - criado há crca de um ano.

Destaque também para Domitien Ndayizeye, que foi Presidente de transição entre 2003 e 2005 e lidera a coligação Kira Burundi, cuja candidatura começou por ser recusada, tal como a de três outros pretendentes, mas finalmente aceite após interposição de recurso.

Um escrutínio que não encerra qualquer suspense, pois o candidato do partido no poder será o futuro Presidente do Burundi e "a oposição concorre apenas para credibilisar a democracia do regime, com o objectivo de conquistar alguns lugares no parlamento, de maneira a existir, mesmo se de forma mais teórica do que real" admitiu à RFI Thierry Vircoulon, coordenador do Observatório para a África Central e Austral no Instituto Francês de Relações Internacionais - IFRI.

Sociedade civil mobilisada

Após a crise política de 2015 e o fracasso do diálogo lançado sob a égide da Comunidade da África do Oeste, seis organizações criaram em conjunto um consórcio para o seguimento das violações de direitos humanos durante a campanha eleitoral.

Em comunicado convidam as autoridades a "garantir a segurança de toda a população neste período eleitoral, em que os opositores são particularmente ameaçados" e ao "respeito escrupuloso dos direitos eleitorais dos candidatos e dos eleitores".

Em comunicado datado desta segunda-feira (27/04) o ong de defesa de direitos humanos Human Rights Watch, afirma ter recenseado vários casos de morte, desaparecimentos, ameaças e assédio contra alegados opositores e admite que estas eleições serão marcadas por abusos e impunidade total em relação ao partido no poder e sua ala juvenil.

Pandemia de Covid-19

A campanha vai pois decorrer em plena pandemia de Covid-19, mas até ao momento não foram decretadas nenhumas medidas de restrição em relação aos comícios e reuniões públicas, enquanto o partido no poder continua a afirmar que o Burundi "está protegido do coronavírus por graça divina", o que a oposição denuncia, acusando o governo de minimisar a pandemia, para evitar que a população se interrogue sobre a oportunidade de realizar eleições neste momento.

Desde 2015 e da contestada reeleição para um terceiro mandato de Pierre Nkurunziza, o Burundi mergulhou em 2015 numa crise e ciclo de violência e violação massiva de direitos humanos, que causou a morte de cerca de 1.200 pessoas e 400.000 deslocados.

