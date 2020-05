África lusófona

Guiné-Bissau anuncia terceira vítima mortal e 641 casos de Covid-19

São Tomé e Príncipe Ruth McDowall / AFP

Texto por: Lígia ANJOS

Guiné-Bissau anunciou um aumento de casos para 641 no país, mais 30 em 24 horas, e manteve o número de recuperados e vítimas mortais. O governo são-tomense decretou esta sexta-feira ao final do dia um cerco sanitário no distrito de Água Grande para conter a propagação do novo coronavírus.