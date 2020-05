África

S. Tomé e Príncipe e Guiné Bissau têm mais mortes de covid-19 dos PALOP

Estudante marfinense usa máscara em tempo de coronavírus em África onde houve um aumento de casos no norte do continente e na África lusófona Reuters/Luc Gnago

Texto por: João Matos

Um último balanço de vítimas do coronavírus em África dá-nos conta de que o norte africano é é a região mais afetada pela doença no continente. Entre os países afro-lusófonos, Moçambique acaba de registar um primeiro morto de Covid-19, com São Tomé e Príncipe a contar também um óbito suplementar, totalizando 12 mortos. A Guiné Bissau regista 7 mortos, Angola 4 e Cabo Verde 3 mortos.