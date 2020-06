Burundi

Burundi: posse de presidente eleito ou novas eleições ?

Evariste Ndayishimiye deveria tomar posse em Agosto próximo. AFP

Texto por: RFI

A morte na segunda-feira do presidente cessante do Burundi, Pierre Nkurunziza, abre um período de incertezas com um campo a pedir novas eleições e o outro a pedir que a tomada de posse do presidente eleito a 20 de Maio, prevista para Agosto, seja acelerada numa altura em que é suposto ser o presidente do parlamento a assumir interinamente o poder.