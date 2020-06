Mali/ Terrorismo

Morte de capacetes azuis por atiradores não identficados no noroeste de Mali

Capacetes azuis da Minusma, missão de paz no Mali, no passado dia 27 de Maio de 2020. AFP/File

Texto por: RFI

Homens armados mataram dois capacetes azuis em missão de paz no noroeste do Mali. Esta região maliana é uma das mais assoladas pela violência dos grupos jiadistas, em conflito com o governo central de Bamako.Os dois militares foram mortos sábado a noite no decurso de uma missão de apoio logístico.