Assembleia nacional do Gabão votou despenalização da homossexualidade

Assembleia nacional do Gabão despenaliza homossexualidade © Wikimedia Commons

Texto por: RFI

O Gabão votou na noite passada em prol da despenalização da homossexualidade, quando mais de metade dos países da África a sul do Sahara proíbem e sancionam, às vezes mesmo, com a pena de morte as relações homossexuais.