Eleições no Malawi marcadas por irregularidades segundo presidente cessante

O chefe de Estado cessante do Malawi, Peter Mutharika, afirma que escrutínio para a eleição presidencial do dia 23 de Junho de 2020, caracterizou-se por uma série de irregularidades.

O Presidente cessante do Malawi, Peter Mutharika, afirma que o novo escrutínio para a eleição presidencial, realizado na terça-feira, foi marcado por irregularidades. Os resultados provisórios do escrutínio apontam para uma vitória do seu rival Lazarus Chakwera.

Os eleitores maláwis foram às urnas na terça-feira, depois do Tribunal Constitucional ter decidido anular, por fraude, o escrutínio da eleição presidencial de 21 de Maio de 2019, na qual Peter Mutharika tinha sido reeleito.

De acordo com Mutharika, a eleição do dia 23 de Junho caracterizou-se por irregularidades. Em conferência de imprensa, realizada neste sábado, o Presidente cessante afirmou que não esperava por um escrutínio irregular, considerando que foi a pior eleição da história do seu país.

Peter Mutharika, que representa o Partido Democrático Progressista ( DPP), sublinhou que os resultados comunicados à Comissão Eleitoral não são o reflexo da vontade popular. Todavia, ele não pediu a organização de um novo escrutínio.

Os resultados não oficiais recolhidos pela MBC (Malawi Broadcasting Corporation), televisão pública, apontam para uma vitória do opositor Lazarus Chakwera, que representa o Partido do Congresso do Malawi (MCP), com 60% dos sufrágios contra 39% para Mutharika.

O Partido Democrático Progressista ameaçou, que iria rejeitar os resultados finais da eleição geral.

Em Maio de 2019, Peter Mutharika tinha sido proclamado vencedor da eleição presidencial com 38,57% dos votos. Lazarus Chakwera terminara na segunda posição com 35,41% .

A eleição de Maio de 2019 foi invalidada pelo Tribunal Constituticional do Malawi em Fevereiro de 2020, por considerar que o escrutínio tinha sido marcado por irregularidades generalizadas e sistemáticas.

A entidade constitucional decidiu, por conseguinte, que fosse realizado um novo escrutínio, depois da anulação proclamada em Fevereiro último.

