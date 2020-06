Lazarus Chakwera vence eleição e toma posse como novo presidente do Malawi

Lazarus Chakwera tomou posse domingo como novo Presidente da República do Malawi.Chakwera ganhou a eleição presidencial com 58,57% dos votos. AFP/File

Texto por: RFI

O líder da oposição Lazarus Chakwera é o novo presidente do Malawi. Depois de confirmada a sua vitória pela Comissão Eleitoral do Malawi na noite de sábado, Chakwera tomou posse no domingo como novo presidente do país da África austral, após uma polémica em redor do escrutínio realizado no dia 23 de Junho.