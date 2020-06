Campeonato Africano das Nações de futebol adiado para 2022

CAN 2021 vai decorrer em 2022.

O Campeonato Africano das Nações de futebol, que estava previsto para decorrer nos Camarões de 9 de Janeiro a 6 de Fevereiro de 2021, foi adiado para 2022 anunciou a Confederação Africana de futebol.

Por causa da pandemia de Covid-19, o apuramento para o CAN de 2021 corria o risco de não acabar a tempo e horas. Por isso a CAF decidiu adiar a prova.

Uma opção poderia ter sido adiar para o Verão de 2021, no entanto com a época chuvosa em território camaronês, essa solução não foi a escolhida. Para a Confederação Africana de futebol, jogar nessa altura também significaria ter a concorrência do Campeonato da Europa de futebol e dos Jogos Olímpicos de Tóquio, isto na batalha da venda dos direitos televisivos e da visibilidade da prova.

O CAN vai decorrer a partir de Janeiro de 2022 mas as datas definitivas ainda não foram anunciadas.

A CAF anunciou também que a CAN de 2023 na Costa do Marfim vai decorrer em... 2023, mas sem datas definidas, sabendo que o Mundial de 2022 vai ocorrer entre Novembro e Dezembro.

