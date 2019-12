Putin e Zelensky reúnem-se em Paris, pela primeira vez, com processo de paz ucraniano em cima da mesa. O encontro é mediado pela França e pela Alemanha.

Publicidade Continuar a ler

Reunião, esta segunda-feira,em Paris do Quarteto da Normandia. O presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel colocam frente-a-frente presidentes russo e ucraniano.

Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, depois de três anos de negociações completamente bloqueadas, tentam agora relançar o processo de paz na Ucrânia e dar início a um novo capítulo nas relações com Moscovo.

Estas cimeiras a quatro tiveram o seu início em 2014 na região francesa da Normandia e desde 2016 que estão paralisadas.

Em Paris, em cima da mesa está o conteúdo do acordo de Minsk (2015), que prevê um cessar-fogo imediato, a retirada de armamento pesado e a restauração do controlo territorial com a Rússia por parte da Ucrânia. Além de maior autonomia para a zona sob controlo separatista.

O conflito entre a Ucrânia e os separatistas pró-russos já provocou mais de 13 mil mortos e um milhão de deslocados desde 2014.

Kiev e o Ocidente acusam Moscovo de financiar e armar os rebeldes. A Rússia nega e alega desempenhar um papel humanitário na protecção das populações locais de língua russa.