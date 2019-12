Cultura/Estados Unidos

Star Wars: fim da trilogia e diversidade representativa

Imagem do nono e último episódio da trilogia de Star Wars em exibição nos cinemas do mundo. 18 de Dezembro de 2019 Lucasfilm Ltd. & TM

Texto por: RFI

Com "The Rise of Skywalker" ( A Ascensão de Skywalker) a trilogia das "Star Wars" chega ao fim.Em exibição nos cinemas a partir de quarta-feira, a "Ascenção de Skywalker" encerra uma série de nove longas metragens com um elenco repleto de personagens diversos, alguns deles mais memoráveis do que outros, como designadamente Luke Skywalker.