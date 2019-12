Política/Índia

Índia: prossegue onda de contestação em todo o país contra nova lei de nacionalidade

Manifestantes, protestam no nordeste da Índia, em Guwahati,contra a nova lei da nacionalidade . AFP

Texto por: RFI

Na Índia a nova lei da nacionalidade continua a desencadear uma onda de protestos através do país e violentos recontros entre manifestantes e as forças policiais. Paralelamente restrições do acesso à rede internet são aplicadas em várias partes da Índia, designadamente no nordeste e no estado de Uttar Pradesh,onde reside uma importante minoria muçulmana.