Emmanuel Macron na Costa do Marfim para reforçar cooperação em matéria de segurança

Uma avenida de Abidjan engalanada com bandeiras da Costa do Marfim e da França, por ocasião da visita do Presidente Emmanuel Macron. 20 de Dezembro de 2019

O Presidente francês, Emmanuel Macron encontra-se na Costa do Marfim, para uma visita de 48 horas, que será dominada por discussões sobre o reforço da parceria entre Abidjan e Paris, em matéria de segurança e cooperação política. Logo a seguir a sua chegada, o Presidente Macron, visitou a base militar de Port-Bouët, onde se encontram as Forças francesas, estacionadas na país da África ocidental. O chefe de Estado francês será um dos convivas do tradicional jantar de Natal, com os militares.A sua deslocação,ao país africano, visa reforçar a cooperação no domínio da segurança, perante o terrorismo jiadista.

A escolha efectuada por Emmanuel Macron, surpreendeu os observadores, que esperavam que após o Chade em 2018 e o Níger em 2017 , o chefe de Estado francês partilhasse o momento natalício com as tropas da operação Barkhane, em Gao, no norte do Mali. As referidas forças francesas empenhadas na luta anti-terrorista na África do Sahel foram recentemente enlutadas pela morte de treze elementos, no dia 25 de Novembro.

Fontes em Paris, sublinharam que a deslocação do Presidente Macron tinha sido encarada, mas em seguida anulada por questões logísticas.

As autoridades em Paris e em Abidjan receiam que a Costa do Marfim venha também a ser afectada pelo terrorismo dos jiadistas que operam no Sahel e na África ocidental.

Depois de Grand-Bassam em 2016, a Costa do Marfim não foi alvo de ataques terroristas,mas o país partilha com o Mali e o Burkina Faso uma fronteira de 800 kms.

Esta faixa era considerada o ferrolho de segurança da África Ocidental, mas a sua situação não para de deteriorar-se.

O governo do Presidente Alassane Ouattara, que decidiu reforçar as patrulhas nas fronteiras, saudou a vontade francesa de estreitar a cooperação entre os dois países na matéria,destacando nomeadamente a necessária prevenção.