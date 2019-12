Relações internacionais/China

China reaproxima Japão e Coreia do Sul com preocupações sobre programa nuclear norte-coreano

O Primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe (à direita) e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in (à esquerda). STR / JIJI PRESS / AFP

Texto por: RFI

China organizouem Chengdu, cimeira tripartida com dois aliados dos Estados Unidos, isto é, Coreia do Sul e Japão, de forma a implementar uma estratégia frente a Coreia do Norte, cujas autoridades decepcionadas com Washington prometeram uma surpresa por ocasião das festividades natalícias. Os três países receiam que a Coreia do Norte efectue um novo teste de míssil ,que segundo Pequim, Tóquio e Seul, poderia reacender as tensões à escala mundial.