Saúde e Medicina/Cabo Verde

Cabo Verde aposta na melhoria dos serviços de saúde em 2020

Cidade da Praia, Cabo Verde RFI/NeidyRibeiro

Texto por: RFI

Cabo Verde vai introduzir em 2020 novas estruturas de saúde e meios de diagnóstico. As garantias são dadas pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário. Este último aponta a manutenção de Cabo Verde como país livre do paludismo e do sarampo, e com o HIV sída controlado.O ministro antecipou a meta do objetivo de desenvolvimento sustentável referente à mortalidade infantil, como um dos aspectos mais relevantes do ano que finda. Mais pormenores com Odair Santos.