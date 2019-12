Meio Ambiente/Moçambique

Mau tempo de volta à Moçambique provoca evacuação de populações

Danos causados pelo mau tempo na cidade da Beira, no mês de Março de 2019. RFI/Cristiana Soares

Texto por: RFI

Em Moçambique foram criados 14 centros de abrigo para vítimas do mau tempo que fustiga a província de Cabo Delgado, com maior incidência para a cidade de Pemba. O mau tempo pode afectar perto de quarenta mil pessoas, das províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa no norte, bem como Zambézia no centro de Moçambique, segundo alertam as autoridades.