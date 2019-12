Somália: atentado mortífero em Mogadíscio

Socorristas transportam um cadáver depois do atentado,através de um carro armadilhado com explosivos, neste sábado em Mogadiscio.28 de Dezembro de 2019

Um atentado à bomba por intermédio de um carro armadilhado ocorreu neste sábado de manhã em Mogadíscio, capital da Somália . Segundo as autoridades locais morreram pelo menos 78 pessoas, entre as quais numerosos estudantes universitários. O acto terrorista ão reivindicado até ao momento, é tido como o mais mortífero ocorrido nos últimos dois anos na capital somali.

Publicidade Continuar a ler

A explosão do carro armadilhado teve lugar, na bastante frequentada intersecção sudoeste de Mogadíscio, onde a circulação é intensa, devido à existência de um posto de segurança e de um edifício da administração fiscal.

Os feridos foram levados em macas do lugar do atentado, onde a potência da explosão resultou em veículos carbonizados e retorcidos, nas imediações.

Segundo observadores,Mogadíscio é regularmente o terreno de atentados cometidos pelo grupo islamista Al-Shabab, aliado da rede Al-Qaeda, através de carros armadilhados com bombas, mas o ocorrido na manhã de sábado é o mais mortal dos últimos dois anos.

As autoridades policiais comunicaram que a maioria dos mortos poderiam ser estudantes universitários, cujo autocarro, em que circulavam, foi atingido pela explosão. Dois cidadãos turcos morreram também, vítimas do acto terrorista.

Em declarações a agência de notícias AFP,Abdukadir Abdirahman, director do serviço privado de ambulâncias Aamin Ambulance, confirmou que o número de mortos e feridos tinha aumentado respectivamente para 78 e 125. De acordo com Abdirahman, o número de vítimas mortais poderia ser superior.

O edil de Mogadíscio, Omar Mohamud Mohamed, afirmou antes durante uma conferência de imprensa, que não se sabe até ao momento qual o número exacto de mortos. Ele tinha citado inicialmente o número de pelo menos 90 pessoas feridas.

As milícias islamistas Al-Shabab, em luta contra o governo central somali há mais de uma decada, não reivindicaram o atentado, mas o acto terrorista de sábado é idêntico aos cometidos pelo grupo, no passado.

No dia 1 de Março de 2019, membros de Al-Shabab atacaram um hotel em Mogadíscio e confrontaram as forças de segurança somalis, numa batalha que durou 24 horas. No decurso do ataque islamista ,morreram pelo menos 20 pessoas.