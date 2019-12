Ataque anti-semita nos subúrbios de Nova Iorque

Um ataque à facada que feriu cinco pessoas ,na casa de um rabino nos subúrbios de Nova Iorque,ocorreu na noite de sábado, durante as celebrações do festival judeu Hanukkah. O Governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo,qualificou o acto de, terrorista, dezprezível e covarde.

O ataque foi levado a cabo por um homem, armado com uma grande faca, que penetrou na residência do rabino em Monsey, no distrito novaiorquino de Rockland County, no momento em que o dirigente religioso celebrava a festa do Hanukkah com os esus convivas. Segundo as autoridades policiais, um indivíduo, suspeito de ter cometido o acto, encontra-se sob custódia.

O Conselho dos Judeus Ortodoxos Para os Assuntos Públicos, comunicou através das redes sociais que das cinco pessoas feridos pelo atacante, duas encontram-se hospitalizadas num estado crítico.

O Governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo publicou um comunicado, no qual expressa o seu horror pelo sucedido e qualifica o ataque de acto desprezível e covarde.

Cuomo afirmou que o estado de Nova Iorque aplica a tolerância zero para actos de anti-semitismo e por isso o autor do ataque será punido com toda a força da lei.

Segundo Yossi Gestetner, um dos co-fundadores do Conselho dos Judeus Ortodoxos para os Assuntos Públicos,da região novaiorquina de Hudson Valley, entre os feridos está um dos filhos do rabino.

O acto, tido como terrorista pelo governador Cuomo, ocorre numa altura em que as autoridades policiais americanas mobilizam-se contra uma série de ataques visando os judeus, através dos Estados Unidos.

Em 2018, um supremacista branco entrou numa sinagoga e matou 11 pessoas. O ataque foi um dos mais mortíferos contra a comunidade judaica dos Estados Unidos.

De acordo com um relatório publicado no mês de Abril pela Liga Anti-Difamação(Anti-Defamation League) americana, o número de ataques anti-semitas em 2018 , nos Estados Unidos, foi aproximadamente idêntico ao de 2017, ano em que se registaram 1.879 casos de anti-semitismo.