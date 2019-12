Moçambique

Renamo acusa regime de “apadrinhar” Junta Militar

Ossufo Momade em campanha eleitoral facebook.com/RENAMOUNIDA

Texto por: RFI

Em Moçambique, o presidente da Renamo acusa o Governo de ter acarinhado e apadrinhado o aparecimento da Junta Militar, com o objectivo de desestabilizar o maior partido da oposição e, assim, ganhar as eleições no país.