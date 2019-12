Guiné-Bissau

União Africana critica não emissão de duplicatas

As missões de observação internacional fizeram balanço positivo do escrutínio. Neidy Ribeiro/RFI

Texto por: Neidy Ribeiro

A Comissão Nacional de Eleições deve anunciar amanhã os resultados da segunda volta das eleiçoes presidenciais deste domingo. As missões de observação no terreno consideraram o pleito ordeiro e pacifico, apesar do registo de alguns incidentes como a falta de 'duplicatas' de cartões de eleitor.