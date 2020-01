Sadio Mané eleito melhor jogador africano de 2019

Em Hurghada, no Egipto, o futebolista senegalês Sadio Mané foi eleito melhor jogador africano de 2019, derrotando o egípcio Mohamed Salah e o argelino Riyad Mahrez.

Sadio Mané, avançado senegalês do Liverpool, clube inglês, arrecadou pela primeira vez o prémio de melhor futebolista africano do ano de 2019.

Em entrevista à RFI, o antigo internacional angolano Rúben Gouveia admitiu que o triunfo de Sadio Mané é merecido.

Rúben Gouveia, antigo internacional angolano

Em 2019, Sadio Mané venceu, com o clube britânico, a Liga dos Campeões europeus e o Mundial dos clubes, tendo a nível pessoal sido o melhor goleador do campeonato inglês com 22 golos, partilhando essa conquista com o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) e o egípcio Mohamed Salah (Liverpool).

No que diz respeito às selecções nacionais, Sadio Mané, com o Senegal, foi finalista do Campeonato Africano das Nações que decorre no Egipto, e no qual a Argélia arrecadou o troféu de Campeão.

É o segundo senegalês a vencer o premio apos o antigo internacional El-Hadji Diouf em 2001 e 2002.