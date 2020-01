CAN vai decorrer em Janeiro/Fevereiro 2021 nos Camarões

A decisão caiu nesta quarta-feira: a Federação Camaronesa de futebol anunciou que o CAN - Campeonato Africano das Nações - vai decorrer novamente em Janeiro/Fevereiro de 2021.

Após a edição que decorreu no Egipto entre 21 de Junho e 19 de Julho de 2019, as datas do Campeonato Africano das Nações pareciam estar congeladas durante esse período do Verão ‘europeu’.

No entanto, e segundo a versão oficial, tudo prende-se com «questões meteorológicas». A Federação Camaronesa afirma que entre Janeiro e Fevereiro estarão reunidas as melhores condições para a prática do futebol, ao contrário dos meses de Junho e Julho, uma altura do ano onde há muita chuva no país.

É mais uma mudança de datas que coincide também com a organização do Campeonato do Mundo dos clubes que a FIFA, organismo que gere o futebol mundial, decidiu colocar durante os meses de Junho e Julho.

Coincidência ou não, a Federação Camaronesa assume a sua preferência em organizar o torneio em Janeiro e Fevereiro, numa altura em que a prova se vai desenrolar a meio dos principais campeonatos europeus, onde actuam muitos jogadores africanos.

Recorde-se que em 2019, no Egipto, os dois países lusófonos presentes eram Angola e a Guiné-Bissau, que foram eliminadas na fase de grupos.