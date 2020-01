Andebol: Angola apurou-se para a segunda fase do CAN

A Selecção angolana de andebol apurou-se para a segunda fase do Campeonato Africano de Andebol, que decorre na Tunísia, após um segundo triunfo na prova frente à Líbia.

Angola venceu a Líbia por 20-19 e apurou-se para a próxima fase do CAN de andebol, num jogo que decorreu em Radès, em território tunisino. Na primeira jornada, os angolanos venceram por 30-24 a Nigéria.

Com estes dois triunfos, Angola lidera o grupo B com 4 pontos e já assegurou o apuramento para a segunda fase de grupos que vai decorrer em Hammamet. De referir que na derradeira jornada, os angolanos vão defrontar o Gabão com o intuito de terminar no primeiro lugar do grupo.

Para Filipe Cruz, antigo seleccionador angolano, Angola pode chegar às meias-finais da prova.

Cabo Verde é a segunda nação lusófona presente na prova. Os cabo-verdianos perderam na primeira jornada frente à Tunísia por 21-33, mas venceram na segunda jornada os Camarões por 22-19.

Neste momento Cabo Verde partilha o segundo lugar com os Camarões no Grupo C. Na última jornada os cabo-verdianos terão de vencer a Costa do Marfim para garantir o apuramento para a próxima fase.