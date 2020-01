Andebol: Angola perdeu frente à Argélia e terminou no 4° lugar no CAN

A Selecção angolana de andebol perdeu neste domingo por 27-32 frente à Argélia, na luta pelo terceiro lugar no Campeonato Africano das Nações da modalidade. Os angolanos acabaram no 4° lugar e falharam a medalha de bronze.

Angola não conseguiu arrecadar pela terceira vez consecutiva a medalha de bronze no CAN de Andebol que decorreu em território tunisino.

Frente à Argélia, Angola esteve sempre atrás do resultado visto que no intervalo perdia pela margem mínima, 14-15. Durante a segunda parte a diferença pontual acabou por aumentar entre as duas selecções. Os angolanos acabaram por perder por 27-32.

Angola, com este quarto lugar, apurou-se para o Mundial de 2021 que vai decorrer no Egipto, mas falhou o apuramento para o Torneio pré-olímpico para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020.

Cabo Verde arrecadou histórico 5° lugar no CAN

Cabo Verde, na sua estreia no CAN, arrecadou um histórico 5° lugar na prova ao derrotar Marrocos por 37-28.

Os cabo-verdianos estiveram sempre na frente do marcador, vencendo no intervalo por 18-13. A segunda parte foi em sentido único e o resultado final fixou-se em 37-28.

Um histórico 5° lugar e um inédito apuramento para o Mundial de 2021 que vai decorrer no Egipto.

